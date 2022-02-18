Кассовый чек можно направить клиенту через мессенджер

Чек ККТ можно распечатать и отдать покупателю в бумажном виде, а можно направить на телефон или адрес электронной почты. При этом закон не запрещает высылать чек на телефон с помощью сервиса обмена сообщениями.
Об этом сообщает Минфин в письме № 30-01-15/8660 от 09.02.2022.
Таким образом, чек можно отправить через мессенджер, например, Viber или WhatsApp.
Чек в таком случае можно уже не печатать на бумаге, но бумажный вариант не запрещен, можно продублировать.
Минфин также уточнил, что в законе не описан порядок и форма получения согласия у покупателя для направления кассового чека в электронной форме.
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