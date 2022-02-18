Кредиты дорожают: банки поднимают ставки следом за ЦБ

44 банка с начала февраля повысили ставки по ипотеке, а 23 — на потребительские кредиты. А к лету ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 12% годовых, по розничным кредитам — до 15%.

Причиной роста ставок называют кредитно-денежную политику ЦБ. С весны 2021-го ключевая ставка выросла более, чем вдвое: с 4,25 до 9,5%.

По словам руководителя отдела аналитики «Сравни.ру» Виктора Кузьмина, с начала февраля ставки по ипотеке повысили 44 банка. По потребкредитам условия пересмотрели в 27 финансовых организациях (повысили в 23).

Эксперты считают, что ЦВ вряд ли снизит ключевую ставку до лета, а это значит, что ставки по кредитам будут еще расти.

Как считает гендиректор финтех-платформы «Фаст-Ривер» Анастасия Ускова, к середине года средняя ставка по ипотеке будет в районе 11%, а по потребкредитам — около 11–15%.

По материалам «Известий».