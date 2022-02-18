Кредиты дорожают: банки поднимают ставки следом за ЦБ

44 банка с начала февраля повысили ставки по ипотеке, а 23 — на потребительские кредиты. А к лету ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 12% годовых, по розничным кредитам — до 15%.
Причиной роста ставок называют кредитно-денежную политику ЦБ. С весны 2021-го ключевая ставка выросла более, чем вдвое: с 4,25 до 9,5%.
По словам руководителя отдела аналитики «Сравни.ру» Виктора Кузьмина, с начала февраля ставки по ипотеке повысили 44 банка. По потребкредитам условия пересмотрели в 27 финансовых организациях (повысили в 23).
Эксперты считают, что ЦВ вряд ли снизит ключевую ставку до лета, а это значит, что ставки по кредитам будут еще расти.
Как считает гендиректор финтех-платформы «Фаст-Ривер» Анастасия Ускова, к середине года средняя ставка по ипотеке будет в районе 11%, а по потребкредитам — около 11–15%.
По материалам «Известий».
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.