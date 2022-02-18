Повысим вашу квалификацию по пяти новым ФСБУ. Старт потока с 1 марта

Бухгалтерам нужно срочно изучить пять ФСБУ, обязательных с 2022 года. Иначе налоговая оштрафует за нарушения в учете, а руководство компании получит неверные сведения о состоянии бизнеса.
Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Поток стартует с 1 марта. Обучение только онлайн, вы сможете общаться с преподавателями через закрытые чаты
Вы научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Это те самые стандарты, по которым бухгалтерам нужн работать с 2022 года.
Игнорирование стандартов может привести к доначислению налогов и штрафам за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.
Преподаватели:
- Сергей Верещагин, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
- Елена Васильева, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.
- Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
- Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
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