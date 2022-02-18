В ЦБ вновь предложили запретить криптовалюту. С миллионными штрафами для нарушителей

За организацию выпуска и обращения частных цифровых валют на территории нашей страны предлагают ввести штрафы до 1 миллиона рублей.

С таким предложением выступил ЦБ, направив законопроект с поправками в закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Минфин.

Поправки, кроме запрета на организацию выпуска, оборота на территории РФ (и за ее пределами) частных криптовалют, запретят также создавать юридическиие лица, которые будут этим заниматься. Тем, кто будут этим заниматься, Центробанк предлагает ограничить прием и переводы платежей.

Кроме того, регулятор предлагает запретить распространять информацию о частных криптовалютах и их выпуске в России.

Запретят владеть частными цифровыми валютами в том числе и банкам, а также иным финансовые организациям и платежным системам.

Еще в ЦБ захотели сами заводить административные дела при нарушениях и предложили поправки в КоАП.

По материалам «ТАСС».