В «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт: расскажет обо всем, что связано с онлайн-кассами

В «Консультациях» на «Клерке» появился новый эксперт. Все об онлайн-кассах, 54-ФЗ, ОФД, особенностях передачи фискальных данных в ФНС расскажет Оксана Кобзева.

Оксана Кобзева — эксперт по кассовому законодательству, эксперт проекта Контур.ОФД, автор статей в РБК, журнале «Коммерческий директор», на портале vc.ru.

Сфера деятельности:

И другие кассовые вопросы.

Доступ к « Консультациям » есть у подписчиков «Клерк.Премиум» .

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