🕑🍵 Обеденный перерыв не обязательно должен быть в середине рабочего дня

Перерыв для отдыха и питания должен быть не менее 30 минут и не более 2 часов. А когда он будет — это уже решает работодатель.

Роструд разобрал ситуацию, когда в бюджетной организации рабочий день с 8:00 до 17:20, в том числе обед с 13:00 до 15:00.

Получается, что с утра люди работают 5 часов без обеда. Потом они 2 часа отдыхают, могут уйти с работы в это время. Затем они еще 2 ч. 20 мин. работают, и по домам. То есть перерыв на обед в организации не в середине рабочего дня, а ближе к концу дня.

Это нормально, считает Роструд.

Промежуток между началом дня, обедом и окончанием дня нормами ТК не установлен.

А значит, такое соотношение рабочего времени и перерыва не противоречит закону.

Время обеденного перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.