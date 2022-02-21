Возврат налогов не идет в доход по УСН

Если налоговая инспекция вернула фирме излишне уплаченные налоги, облагаемого дохода для УСН не возникает.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/6404 от 01.02.2022.
Это касается как налога по УСН, так и других налогов, которые платит компания.
Суммы возвращенных налогов не являются экономической выгодой по ст. 41 НК.
Таким образом, возврат налога — это не доход. Ни в книге, ни в декларации он не отражается.
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