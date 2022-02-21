При ликвидации ООО надо восстановить НДС на остатки материалов

НДС с имущества в пределах вклада в уставный капитал надо восстановить при закрытии бизнеса. Все, что свыше стоимости УК, будет без восстановления, но с начислением НДС.
Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
ООО ликвидируется, а на складе остались материалы, по которым когда-то был принят на вычет НДС. Соответственно, встал вопрос о необходимости восстановления налога.
Отвечает эксперт Надежда Камышева:
«При передаче имущества учредителю в пределах его вклада в УК НДС надо восстанавливать.
Сумма превышения стоимости переданного имущества над суммой вклада в УК является для ликвидируемой организации реализацией, и с данной разницы следует начислить НДС.
Соответственно, с этой части материалов восстанавливать НДС не нужно».
Разъяснения по этому вопросу ранее давал Минфин в письме от 16.07.2019 № 03-07-11/52674.
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