При ликвидации ООО надо восстановить НДС на остатки материалов

НДС с имущества в пределах вклада в уставный капитал надо восстановить при закрытии бизнеса. Все, что свыше стоимости УК, будет без восстановления, но с начислением НДС.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

ООО ликвидируется, а на складе остались материалы, по которым когда-то был принят на вычет НДС. Соответственно, встал вопрос о необходимости восстановления налога.

Отвечает эксперт Надежда Камышева:

«При передаче имущества учредителю в пределах его вклада в УК НДС надо восстанавливать. Сумма превышения стоимости переданного имущества над суммой вклада в УК является для ликвидируемой организации реализацией, и с данной разницы следует начислить НДС. Соответственно, с этой части материалов восстанавливать НДС не нужно».

Разъяснения по этому вопросу ранее давал Минфин в письме от 16.07.2019 № 03-07-11/52674.