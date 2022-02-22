Организация-банкрот платит налог на прибыль

До момента внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации-банкрота такая фирма признается действующей (правоспособной). И значит, должна платить налог на прибыль, если была реализация.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/6429 от 01.02.2022.

Дата дохода определяется по методу начисления, независимо от факта поступления денег от покупателя.

То есть пока фирма еще жива и реализует свое имущество, такая реализация облагается налогом на прибыль.