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Организация-банкрот платит налог на прибыль

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До момента внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации-банкрота такая фирма признается действующей (правоспособной). И значит, должна платить налог на прибыль, если была реализация.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/6429 от 01.02.2022.

Дата дохода определяется по методу начисления, независимо от факта поступления денег от покупателя.

То есть пока фирма еще жива и реализует свое имущество, такая реализация облагается налогом на прибыль.

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