Перейти на АУСН с июля 2022 года смогут не все желающие

Применять АУСН можно с 1 января, если подать заявление до 31 декабря.

Недавно Госдума приняла в 3 чтении три закона, которые касаются введения автоматизированной упрощенки.

Скоро их одобрит Совет Федерации и подпишет президент.

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Эксперимент по применению АСУН проведут в 4 регионах (Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан) Новый режим сможет применять малый бизнес с численностью сотрудников до 5 человек и доходами до 60 млн руб. в год. Есть список из 33 критериев, когда запрещено применять АУСН. Например, нельзя одновременно применять АСУН и единый налоговый платеж, который будет действовать с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

В законопроекте № 20281-8 описан порядок перехода на АУСН.

Для этого надо подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика не позднее 31 декабря года, предшествующего году применения АУСН.

То есть после принятия закона можно подать заявление на переход. Но сам переход свершится с 2023 года. Для нового бизнеса свои правила. Вновь зарегистрированные фирмы и ИП могут перейти на АУСН сразу с даты регистрации, если подать заявление в течение 30 дней.

За организацию или ИП подать такое уведомление может уполномоченный банк.

В законе никаких переходных положений для 2022 года не предусмотрено.

Таким образом, перейти на АУСН действующий бизнес сможет не ранее 01.01.2023 года. А новый бизнес сможет применять режим с 1 июля 2022 года.