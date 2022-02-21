✅ У акта выполненных работ будет электронный формат

Если налоговики истребуют акт выполненных работ, направить его можно будет по ТКС по утвержденному XML-формату.

Электронный формат утвердит ФНС. Опубликован проект.

Формат может использоваться: для сдачи результатов строительных работ;

для сдачи результатов работ по текущему ремонту здания (сооружения).

В документе будет 2 файла.

Кто формирует файл Что включает файл Файл обмена информации подрядчика Состоит из сведений передающей стороны об основаниях выполнения работ, их составе и стоимости Файл обмена информации заказчика Состоит из сведений принимающей стороны в отношении оформляемого события

Файл заказчика может отсутствовать, если заказчик уклоняется от приемки работ и подписания документа.