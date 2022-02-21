✅ У акта выполненных работ будет электронный формат

Если налоговики истребуют акт выполненных работ, направить его можно будет по ТКС по утвержденному XML-формату.
Электронный формат утвердит ФНС. Опубликован проект.
Формат может использоваться:
- для сдачи результатов строительных работ;
- для сдачи результатов работ по текущему ремонту здания (сооружения).
В документе будет 2 файла.
Кто формирует файл
Что включает файл
Файл обмена информации подрядчика
Состоит из сведений передающей стороны об основаниях выполнения работ, их составе и стоимости
Файл обмена информации заказчика
Состоит из сведений принимающей стороны в отношении оформляемого события
Файл заказчика может отсутствовать, если заказчик уклоняется от приемки работ и подписания документа.
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