Тинькофф Бизнес запустил выплаты самозанятым на карты любых российских банков

В сервисе Тинькофф Бизнеса «Выплаты самозанятым» появилась функция перевода платежей на карты любых российских банков.

Сервис позволяет проводить расчеты со всеми самозанятыми, с которыми сотрудничает компания, одним реестром. Достаточно подготовить единый файл с реквизитами исполнителей, система сама распределит деньги по получателям на их счёта в любых банках.

При оплате на карты других банков сервис также автоматически проверяет статусы исполнителей в налоговой и формирует чеки на основе выплаты. Для проверки статуса и формирования чека самозанятый с картой другого банка должен подтвердить подключение к Тинькофф в приложении «Мой налог».

Самозанятым, которые получают оплату на карты Tinkoff Black, доступно бесплатное годовое обслуживание.

Сервис «Выплаты самозанятым» Тинькофф Бизнеса позволяет компаниям быстро и безопасно рассчитываться с исполнителями — плательщиками налога на профессиональный доход. Сервис автоматически проверяет статус самозанятых и формирует чеки. Кроме того, с согласия исполнителей сервис помогает поставить их на учет в налоговой и уплатить за них налог.