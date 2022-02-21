Тинькофф Бизнес запустил выплаты самозанятым на карты любых российских банков

В сервисе Тинькофф Бизнеса «Выплаты самозанятым» появилась функция перевода платежей на карты любых российских банков.
При оплате на карты других банков сервис также автоматически проверяет статусы исполнителей в налоговой и формирует чеки на основе выплаты. Для проверки статуса и формирования чека самозанятый с картой другого банка должен подтвердить подключение к Тинькофф в приложении «Мой налог».
Самозанятым, которые получают оплату на карты Tinkoff Black, доступно бесплатное годовое обслуживание.
Сервис «Выплаты самозанятым» Тинькофф Бизнеса позволяет компаниям быстро и безопасно рассчитываться с исполнителями — плательщиками налога на профессиональный доход. Сервис автоматически проверяет статус самозанятых и формирует чеки. Кроме того, с согласия исполнителей сервис помогает поставить их на учет в налоговой и уплатить за них налог.
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