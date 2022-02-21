Обновились бланки для отсрочки по уплате налогов

С 1 марта 2022 года ФНС будет применять новые бланки для решений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов.

Опубликован приказ № ЕД-7-8/26@ от 18.02.2022.

Изменения связаны с федеральной территорией «Сириус».

Бланк заявления и прочие бланки, которые заполняют налогоплательщики — не изменились.

Получить рассрочку можно: по федеральным налогам и страховым взносам — на срок до 3 лет ;

; по остальным налогам — до 1 года.

Основания для рассрочки:

стихийное бедствие;

задержка оплаты по госконтрактам;

угроза банкротства при единовременной уплате налога;

тяжелое имущественное положение физлица;

сезонный характер деятельности;

невозможно разом уплатить доначисленные налоги по ВНП.

На сайте ФНС работает специальный сервис, который подскажет бизнесу, как получить рассрочку по уплате налога.