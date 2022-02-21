Обновились бланки для отсрочки по уплате налогов

С 1 марта 2022 года ФНС будет применять новые бланки для решений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов.
Опубликован приказ № ЕД-7-8/26@ от 18.02.2022.
Изменения связаны с федеральной территорией «Сириус».
Бланк заявления и прочие бланки, которые заполняют налогоплательщики — не изменились.
Получить рассрочку можно:
- по федеральным налогам и страховым взносам — на срок до 3 лет;
- по остальным налогам — до 1 года.
Основания для рассрочки:
- стихийное бедствие;
- задержка оплаты по госконтрактам;
- угроза банкротства при единовременной уплате налога;
- тяжелое имущественное положение физлица;
- сезонный характер деятельности;
- невозможно разом уплатить доначисленные налоги по ВНП.
На сайте ФНС работает специальный сервис, который подскажет бизнесу, как получить рассрочку по уплате налога.
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