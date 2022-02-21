Расскажите «Клерку», кто вам помогает с инвестициями

Какие инвестиционные компании из нашего «Рейтинга» помогают вам с инвестициями? У нас небольшой опрос.

Инвестиции в последнее время стали очень популярным способом заработать. Люди вкладываются в ценные бумаги, валюту, иногда в криптовалюту. И порой лучше это делать не самим, а через профессиональных участников рынка, брокеров.

Если вы инвестируете, расскажите нам, кто вам в этом помогает? Просим поучаствовать в опросе:

А если есть, что рассказать о них — пишите отзывы в « Рейтинг компаний ».

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