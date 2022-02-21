Золото дешевеет, нефть тоже, а банки активно ввозят валюту. Инвестдайджест

Доллар на отметке 75,76 рублей, нефть торгуется за $93,47, биткоин вырос до $39 239,66 (на 2,26%).
В США сегодня акции не торгуются — День Президента.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что санкции остаются главным инструментом для давления на Россию.
Российские банки начали ввозить больше наличной валюты из-за угрозы санкций Запада, пишут «Известия».
Семь крупнейших западных нефтегазовых компаний — BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Eni и Equinor запланировали обратный выкуп акций на $41 млрд, пишут Financial Times.
Минфин внес законопроект о регулировании криптовалют. Перед тем, как ее купить, придется пройти онлайн-тестирование, а криптобиржи обяжут вести реестры с идентификаторами каждого владельца крипты.
Цена на золото снижается после роста на 3% на прошлой торговой неделе. Сейчас на отметке $1 890,50 (минус 0,49%).
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