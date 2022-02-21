В крипту можно будет вложить до 600 тысяч рублей в год, если сдадите тест. Для юрлиц лимита не будет

Купить крипту можно будет только после онлайн-теста и процедуры идентификации, указав имя, адрес, паспортный данные, данные банковского счета и карты. А криптобиржи и обменники будут лицензировать и их занесут в специальный реестр.

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании оборота криптовалют.

В проекте документа перечислены требования к криптобиржам по корпоративному управлению, отчетности, размеру капитала, риск-менеджменту, аудиту и хранению информации. Операторов обмена крипты внесут в специальный реестр, биржи и обменники будут работать по лицензии. Кто будет выдавать лицензии и контролировать — определит правительство.

Операции с криптой будут проходить только через банки. О подозрительных операциях банки и обменники будут обязаны докладывать в Росфинмониторинг.

Перед покупкой криптовалют физлицам придется пройти онлайн-тестирование, а в случае успешной сдачи они смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей в год. Если тест не пройден, вложить можно будет не более 50 тысяч рублей. Для юридических лиц и квалифицированных инвесторов предельного лимита не будет.

Использовать криптовалюту в качестве платежного средства в России будет по-прежнему нельзя.

По материалам Forbes.

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