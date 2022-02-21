В крипту можно будет вложить до 600 тысяч рублей в год, если сдадите тест. Для юрлиц лимита не будет

Купить крипту можно будет только после онлайн-теста и процедуры идентификации, указав имя, адрес, паспортный данные, данные банковского счета и карты. А криптобиржи и обменники будут лицензировать и их занесут в специальный реестр.
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании оборота криптовалют.
В проекте документа перечислены требования к криптобиржам по корпоративному управлению, отчетности, размеру капитала, риск-менеджменту, аудиту и хранению информации. Операторов обмена крипты внесут в специальный реестр, биржи и обменники будут работать по лицензии. Кто будет выдавать лицензии и контролировать — определит правительство.
Операции с криптой будут проходить только через банки. О подозрительных операциях банки и обменники будут обязаны докладывать в Росфинмониторинг.
Перед покупкой криптовалют физлицам придется пройти онлайн-тестирование, а в случае успешной сдачи они смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей в год. Если тест не пройден, вложить можно будет не более 50 тысяч рублей. Для юридических лиц и квалифицированных инвесторов предельного лимита не будет.
Использовать криптовалюту в качестве платежного средства в России будет по-прежнему нельзя.
По материалам Forbes.
Читайте также: в ЦБ вновь предложили запретить криптовалюту. С миллионными штрафами для нарушителей.
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.