Главбуха обвиняют в присвоении 900 тысяч рублей

В Астрахани главный бухгалтер товарищества собственников недвижимости, как полагает следствие, присвоила более 900 тысяч рублей. Идет расследование уголовного дела.

Уголовное дело завели по ч. 3 статьи 160 УК (присвоение денежных средств). Как считает следствие, главбух товарищества использовала свое служебное положение и присвоила деньги, которые были предназначены для оплаты коммунальных услуг.

Следователи называют сумму более 900 тысяч рублей. Сейчас идет расследование.

По материалам сайта СУ СК по Астраханской области.

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