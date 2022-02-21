😷 А вы получили QR-код на антитела к ковиду?

С сегодняшнего дня на портале госуслуг можно оформить ковидный сертификат об антителах. Но надо подать заявление.

Как поясняли в Минздраве, сертификат будет формироваться однократно при наличии на Госуслугах сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу.

Срок оформления сертификата — не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявления на портале. Срок действия сертификата — полгода.

Количество антител не имеет значения. Лишь бы они были. Тест можно сделать в любой лаборатории.

На практике нам не удалось подать заявление на включение в сертификат данных об антителах, хотя эти данные на портале есть.

В списке вопросов по сертификату никакой информации про антитела нет.

А вы уже пытались получить QR-код на антитела?