😷 А вы получили QR-код на антитела к ковиду?

С сегодняшнего дня на портале госуслуг можно оформить ковидный сертификат об антителах. Но надо подать заявление.
Как поясняли в Минздраве, сертификат будет формироваться однократно при наличии на Госуслугах сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу.
Срок оформления сертификата — не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявления на портале.
Срок действия сертификата — полгода.
Количество антител не имеет значения. Лишь бы они были. Тест можно сделать в любой лаборатории.
На практике нам не удалось подать заявление на включение в сертификат данных об антителах, хотя эти данные на портале есть.
В списке вопросов по сертификату никакой информации про антитела нет.
А вы уже пытались получить QR-код на антитела?
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