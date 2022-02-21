Инвесторы советуют вкладываться в английские фунты

Аналитики считают доллар самой предпочтительной валютой для инвестиций. Однако при этом рекомендуют обратить внимание на английский фунт стерлингов.

Банк Англии во второй раз поднял процентную ставку до сначала с 0,125% до 0,25% и две недели назад с 0,25% до 0,5%, хотя до этого не трогал ставки с 2004 года. Инфляция в Соединенном королевстве разогналась до 5,5%, это рекорд с 1994 года. Ждут повышения ставок и от ФРС США.

Прокомментировал Тагир Юлдашев — председатель отделения Партии Роста Республики Башкортостан, учредитель ООО «ИнвестРегионСтрой».

«Фунт, как национальная, британская валюта, многие годы известен своей консервативностью. Он слабо реагирует на те европейские события, которые в последние несколько лет влияют на евровалюту. Однако в банковской практике английская валюта относится к категории экзотических валютных активов, наряду со швейцарским франком — не менее устойчивым и стабильным.

Британский фунт многие годы показывает стабильность и как международный платежный инструмент. Большое количество международных компаний, вынуждены расплачиваться британской валютой за услуги, товары или сырье. Следовательно актуальность фунта стерлингов не становится меньше. Владение этим активом позволяет сохранять стабильность инвестиций».

По словам эксперта, фунт показывает более высокую доходность, чем вложения в государственные облигации. Выкуп облигаций происходит в долгосрочной перспективе, когда как фунт может принести доход даже в течение нескольких месяцев

«Вероятнее всего, фунт ждёт укрепление, учитывая улучшение экономических перспектив Великобритании, поэтому предполагаю, что многие будут делать ставку на рост цены этого актива в 2022 г.» — подытожил эксперт.