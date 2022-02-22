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🔄 С 2023 года на будущую пенсию ИП будет идти 58,2603 % фиксированных взносов

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Сейчас ИП платят фиксированные взносы на ОПС и ОМС. С 2023 года будет единый взнос. Общая сумма не изменится, но законе пропишут новые формулы.

По-новому будут считать максимальную сумму взносов для ИП с большими доходами, а также часть взносов, за которые начисляют пенсионные баллы.

Результат один и тот же, но расчет разный.

Смотрите в нашей таблице, что сейчас в законах сказано про фиксированные взносы на 2023 год и что будет в новой редакции НК и 27-ФЗ.

 

Сейчас

Будет с 2023 года

Взносы на ОПС

36 723

45 842

Взносы на ОМС

9 119

Итого фиксированные взносы с дохода менее 300 тыс. рублей

45 842

45 842

Взносы с дохода более 300 тыс. рублей

1 %

1 %

Максимальная сумма взносов

36 723×8 + 9 119 = 302 903

257 061 + 45 842 = 302 903

Взносы, которые отражаются на ИЛС — формула

16 % тарифа

58,2603 % единого взноса

Взносы, которые отражаются на ИЛС — сумма

36 723 / 22 % х 16 % = 26 707,64

45 842×58,2603 % = 26 707,69

Новые формулы содержатся в законопроектах:

Речь идет о создании социального фонда (СФР) вместо ПФР и ФСС.

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