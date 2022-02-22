🔄 С 2023 года на будущую пенсию ИП будет идти 58,2603 % фиксированных взносов

Сейчас ИП платят фиксированные взносы на ОПС и ОМС. С 2023 года будет единый взнос. Общая сумма не изменится, но законе пропишут новые формулы.

По-новому будут считать максимальную сумму взносов для ИП с большими доходами, а также часть взносов, за которые начисляют пенсионные баллы.

Результат один и тот же, но расчет разный.

Смотрите в нашей таблице, что сейчас в законах сказано про фиксированные взносы на 2023 год и что будет в новой редакции НК и 27-ФЗ.

Сейчас Будет с 2023 года Взносы на ОПС 36 723 45 842 Взносы на ОМС 9 119 Итого фиксированные взносы с дохода менее 300 тыс. рублей 45 842 45 842 Взносы с дохода более 300 тыс. рублей 1 % 1 % Максимальная сумма взносов 36 723×8 + 9 119 = 302 903 257 061 + 45 842 = 302 903 Взносы, которые отражаются на ИЛС — формула 16 % тарифа 58,2603 % единого взноса Взносы, которые отражаются на ИЛС — сумма 36 723 / 22 % х 16 % = 26 707,64 45 842×58,2603 % = 26 707,69

Новые формулы содержатся в законопроектах:

Речь идет о создании социального фонда (СФР) вместо ПФР и ФСС.