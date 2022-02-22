🔄 С 2023 года на будущую пенсию ИП будет идти 58,2603 % фиксированных взносов

Сейчас ИП платят фиксированные взносы на ОПС и ОМС. С 2023 года будет единый взнос. Общая сумма не изменится, но законе пропишут новые формулы.
По-новому будут считать максимальную сумму взносов для ИП с большими доходами, а также часть взносов, за которые начисляют пенсионные баллы.
Результат один и тот же, но расчет разный.
Смотрите в нашей таблице, что сейчас в законах сказано про фиксированные взносы на 2023 год и что будет в новой редакции НК и 27-ФЗ.
Сейчас
Будет с 2023 года
Взносы на ОПС
36 723
45 842
Взносы на ОМС
9 119
Итого фиксированные взносы с дохода менее 300 тыс. рублей
45 842
45 842
Взносы с дохода более 300 тыс. рублей
1 %
1 %
Максимальная сумма взносов
36 723×8 + 9 119 = 302 903
257 061 + 45 842 = 302 903
Взносы, которые отражаются на ИЛС — формула
16 % тарифа
58,2603 % единого взноса
Взносы, которые отражаются на ИЛС — сумма
36 723 / 22 % х 16 % = 26 707,64
45 842×58,2603 % = 26 707,69
Новые формулы содержатся в законопроектах:
Речь идет о создании социального фонда (СФР) вместо ПФР и ФСС.
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