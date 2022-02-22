Инвестиции: все, о чем вы стеснялись спросить

ИИС, крипта, облигации, IPO, курс валют, биржа, ключевая ставка — все мы так или иначе следим за темой инвестиций. Но давайте откровенно, мало кто хорошо разбирается в том, как это все работает.

Поэтому мы на «Клерке» решили еще больше писать про инвестиции. И даже сделать обучающий курс.

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