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Инвестиции: все, о чем вы стеснялись спросить

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Рубрика Инвестиции
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ИИС, крипта, облигации, IPO, курс валют, биржа, ключевая ставка — все мы так или иначе следим за темой инвестиций. Но давайте откровенно, мало кто хорошо разбирается в том, как это все работает.

Поэтому мы на «Клерке» решили еще больше писать про инвестиции. И даже сделать обучающий курс.

Но чтобы материалы были действительно вам полезны, нужны ваши советы.

Голосуйте в опросах!

Привет, Гость!

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