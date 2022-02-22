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В Госдуме готовы уменьшить штрафы для малого бизнеса. А как же средний?

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Рубрика КоАП РФ
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Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП, призванные снизить нагрузку на малый бизнес. Эксперт считает, что нагрузку нужно снимать не только для малого, но и для среднего бизнеса.

Поправки подготовили в Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.

Прокомментировал Алексей Каневский — руководитель компании «Интерпортфолио».

«Всякая инициатива, связанная со снижением нагрузки на любой бизнес, может только приветствоваться деловым сообществом. Немного вызывает удивление то, что речь идет только о малом предпринимательстве. Важно также обсуждать уменьшение нагрузки на средний бизнес».

По его словам, если не будет формального подхода к исполнению инициативы, эти поправки действительно снизят нагрузку на малый бизнес.

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