В Госдуме готовы уменьшить штрафы для малого бизнеса. А как же средний?

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП, призванные снизить нагрузку на малый бизнес. Эксперт считает, что нагрузку нужно снимать не только для малого, но и для среднего бизнеса.
Поправки подготовили в Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.
Прокомментировал Алексей Каневский — руководитель компании «Интерпортфолио».
«Всякая инициатива, связанная со снижением нагрузки на любой бизнес, может только приветствоваться деловым сообществом. Немного вызывает удивление то, что речь идет только о малом предпринимательстве. Важно также обсуждать уменьшение нагрузки на средний бизнес».
По его словам, если не будет формального подхода к исполнению инициативы, эти поправки действительно снизят нагрузку на малый бизнес.
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