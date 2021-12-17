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Штрафы для малого бизнеса будут меньше

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Рубрика КоАП РФ
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За первое нарушение вместо штрафа будет предупреждение. Размер штрафа для компаний будет такой же, как для ИП.

Правительство поддержано законопроект по снижению штрафов для малого бизнеса.

Этот проект подготовило Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, Минюстом и бизнес-сообществом.

В нем четыре ключевых изменения, которые снизят административную нагрузку на компании малого бизнеса, ИП и социально-ориентированные НКО.

Для микро и малых предприятий, а также СОНКО будут вдвое снижены границы штрафов.

Законопроект закрепляет за малым и средним бизнесом право на ошибку. Это значит, что за впервые совершенное правонарушение будут предупреждать, а не сразу штрафовать.

Кроме того, исключаются ситуации, когда за одно нарушение одновременно привлекаются к ответственности и сотрудник, и компания. Теперь в случае, если виновен работник, работодателя не будут штрафовать.

Также предполагается запретить штрафовать бизнес за несколько однотипных административных правонарушений по одному составу в рамках одной проверки. Для таких случаев законопроектом устанавливается норма: одинаковые нарушения — один штраф.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдусу, сообщили в МЭР.

Снижение штрафов, в частности, произойдет:

  • за нарушения трудового законодательства;
  • за нарушения по охране труда;
  • за нарушения с иностранными сотрудниками;
  • за нарушение санитарных правил, в том числе в общепите;
  • за нарушение требований пожарной безопасности.

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