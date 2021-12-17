Штрафы для малого бизнеса будут меньше

За первое нарушение вместо штрафа будет предупреждение. Размер штрафа для компаний будет такой же, как для ИП.
Правительство поддержано законопроект по снижению штрафов для малого бизнеса.
Этот проект подготовило Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, Минюстом и бизнес-сообществом.
В нем четыре ключевых изменения, которые снизят административную нагрузку на компании малого бизнеса, ИП и социально-ориентированные НКО.
Для микро и малых предприятий, а также СОНКО будут вдвое снижены границы штрафов.
Законопроект закрепляет за малым и средним бизнесом право на ошибку. Это значит, что за впервые совершенное правонарушение будут предупреждать, а не сразу штрафовать.Кроме того, исключаются ситуации, когда за одно нарушение одновременно привлекаются к ответственности и сотрудник, и компания. Теперь в случае, если виновен работник, работодателя не будут штрафовать.
Также предполагается запретить штрафовать бизнес за несколько однотипных административных правонарушений по одному составу в рамках одной проверки. Для таких случаев законопроектом устанавливается норма: одинаковые нарушения — один штраф.В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдусу, сообщили в МЭР.
Снижение штрафов, в частности, произойдет:
- за нарушения трудового законодательства;
- за нарушения по охране труда;
- за нарушения с иностранными сотрудниками;
- за нарушение санитарных правил, в том числе в общепите;
- за нарушение требований пожарной безопасности.
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