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ИП можно будет зарегистрировать за 5 минут из личного кабинета

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Налоговики несколько дней назад обновили АИС Налог-3: появилась возможность зарегистрировать ИП за 5 минут. Подразумевается, что все проверки будут там выполнены автоматически.

Обновление было 19 февраля на основании приказа ФНС от 18.02.2022 № ЕД-7-6/121@.

Автор канала «Налоговый инспектор», сообщивший эту новость, высказывает двоякое мнение.

С одной стороны, малому бизнесу будет проще, без всяких там программ ППДГР, заполнения форм Р21001, походов к нотариусу или напрямую в инспекцию (если, конечно, все это реализуют без ошибок и проблем). С другой стороны, автор канала с содроганием ждет такой же процедуры для юридических лиц. Если, конечно, к тому времени не закрутят гайки по выдаче электронных подписей.

И заодно привел пример, когда коммерческие удостоверяющие центры в стремлении заработать выдавали ЭЦП без явки директора вплоть до конца прошлого года.

Но когда это будет для юрлиц, пока неизвестно. А так, если и правда такую возможность реализуют для ИП, то можно только порадоваться.

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