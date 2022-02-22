⚡️ В Британии заморозят активы пяти российских банков

В Великобритании приняли решение ввести санкции против пяти российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Об этом объявил британский премьер Борис Джонсон.
Это банк «Россия», Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (the Black Sea Bank) и Генбанк.
Все активы перечисленных банков и бизнесменов в Великобритании заморозят.
По словам Джонсона, это только первый транш санкций, при необходимости их расширят.
По материалам «Интерфакс».
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.