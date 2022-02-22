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⚡️ В Британии заморозят активы пяти российских банков

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Рубрика Экономика России
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В Великобритании приняли решение ввести санкции против пяти российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Об этом объявил британский премьер Борис Джонсон.

Это банк «Россия», Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (the Black Sea Bank) и Генбанк.

Все активы перечисленных банков и бизнесменов в Великобритании заморозят.

По словам Джонсона, это только первый транш санкций, при необходимости их расширят.

По материалам «Интерфакс».

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