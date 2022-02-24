НКО на УСН не надо учитывать в доходах безвозмездные поступления из бюджета

Целевые средства не облагаются налогом у некоммерческих организаций на УСН. Но надо вести раздельный учет.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-06/2/6405 от 01.02.2022.
Закрытый перечень доходов, которые не облагаются налогом, есть в статье 251 НК.
Там значатся целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности.
При это безвозмездные поступления могут быть:
- на основании решений органов госвласти, местного самоуправления, внебюджетных фондов;
- от других организаций или физлиц.
Использовать их надо строго по назначению и вести раздельный учет.
Если все это соблюдается, налога не будет.
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