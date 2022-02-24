Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

НКО на УСН не надо учитывать в доходах безвозмездные поступления из бюджета

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Целевые средства не облагаются налогом у некоммерческих организаций на УСН. Но надо вести раздельный учет.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-06/2/6405 от 01.02.2022.

Закрытый перечень доходов, которые не облагаются налогом, есть в статье 251 НК.

Там значатся целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности.

При это безвозмездные поступления могут быть:

  • на основании решений органов госвласти, местного самоуправления, внебюджетных фондов;
  • от других организаций или физлиц.

Использовать их надо строго по назначению и вести раздельный учет.

Если все это соблюдается, налога не будет.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить