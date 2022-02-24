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📊 Доллар и евро бьют рекорды, биткоин резко упал. Инвестдайджест

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Рубрика Инвестиции
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📈 Нефть на отметке $96,6, официальный курс доллара 80,42 руб., евро — 90,88руб. Биткоин колеблется в районе $35 тысяч.

💲 Доллар и евро торгуются выше 89,5 руб. и 100,8 руб. на рынке Forex, достигают исторических максимумов.

💤 Мосбиржа остановила торги после падения рубля и российских акций.

💥 Газ в Европе резко подорожал, цена превысила $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

💰 Золото поднялось в цене на 1,68%, торгуется на отметке $1 942,40 за тройскую унцию.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

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