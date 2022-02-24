📊 Доллар и евро бьют рекорды, биткоин резко упал. Инвестдайджест

📈 Нефть на отметке $96,6, официальный курс доллара 80,42 руб., евро — 90,88руб. Биткоин колеблется в районе $35 тысяч.
💲 Доллар и евро торгуются выше 89,5 руб. и 100,8 руб. на рынке Forex, достигают исторических максимумов.
💤 Мосбиржа остановила торги после падения рубля и российских акций.
💥 Газ в Европе резко подорожал, цена превысила $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.
💰 Золото поднялось в цене на 1,68%, торгуется на отметке $1 942,40 за тройскую унцию.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.