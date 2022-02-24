В Сбере доллар продают за 100 рублей, Мосбиржа остановила торги

В онлайн-приложении Сбера за покупку доллара предлагают заплатить около 100 рублей, а за евро — больше 110 рублей. В других банках цены ниже.

Вот какой курс в приложении в настоящий момент:

По информации на 8:47 МСК доллар в Сбере стоил 101,8 рубль, за евро — 115,84 рубль. В других банках не столь высокие цены. Вот, к примеру, Альфа-банк:

Как сообщает «РИА Новости», Мосбиржа приостановила торги после того, как акции российских компаний и рубль упали до установленных биржей границ.