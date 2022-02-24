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В Сбере доллар продают за 100 рублей, Мосбиржа остановила торги

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Рубрика Валютный рынок
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В онлайн-приложении Сбера за покупку доллара предлагают заплатить около 100 рублей, а за евро — больше 110 рублей. В других банках цены ниже.

Вот какой курс в приложении в настоящий момент:

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По информации на 8:47 МСК доллар в Сбере стоил 101,8 рубль, за евро — 115,84 рубль. В других банках не столь высокие цены. Вот, к примеру, Альфа-банк:

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Как сообщает «РИА Новости», Мосбиржа приостановила торги после того, как акции российских компаний и рубль упали до установленных биржей границ.

Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.

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