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До 1 марта организации должны уплатить налог на имущество за 2021 год

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Рубрика Налог на имущество организаций
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С этого года действуют единые сроки уплаты организациями транспортного налога, налога на имущество и земельного налога.

Компании должны уплатить их не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, напомнили в ФНС.

Таким образом, эти налоги за 2021 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 2022 года.

Авансовые платежи надо платить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом:

  • до 30 апреля;
  • до 31 июля;
  • до 31 октября.

Эти сроки едины для всех регионов. Теперь субъекты не могут вводить свои сроки уплаты.

Но по региональному закону (или местному — для земельного налога) авансовые платежи могут не вводиться.

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