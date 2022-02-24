До 1 марта организации должны уплатить налог на имущество за 2021 год

С этого года действуют единые сроки уплаты организациями транспортного налога, налога на имущество и земельного налога.
Компании должны уплатить их не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, напомнили в ФНС.
Таким образом, эти налоги за 2021 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 2022 года.
Авансовые платежи надо платить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом:
- до 30 апреля;
- до 31 июля;
- до 31 октября.
Эти сроки едины для всех регионов. Теперь субъекты не могут вводить свои сроки уплаты.
Но по региональному закону (или местному — для земельного налога) авансовые платежи могут не вводиться.
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