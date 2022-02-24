Аферисты стали реже красть деньги с карт, но чаще выманивать у жертв кредиты

У жителей Томской области мошенники за прошлый год выманили около 400 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем годом раньше.

Об этом сообщил глава регионального УМВД Демьян Лаптев.

По его словам, дистанционных краж стало меньше на 23%, зато случаев дистанционного мошенничества стало на 15% больше. То есть, люди реже стали сообщать аферистам данные банковских карт, но мошенники переориентировались на схемы, в которых убеждают своих жертв брать кредиты и переводить на «безопасные счета».

Кроме того, многие из потерпевших попались на предложения быстро заработать за счет инвестиций под высокие проценты.

Глава УМВД отметил, что общая сумма причиненного дистанционными мошенничествами ущерба выросла в 3,5 раза, со 160 до 396 миллионов рублей.

По материалам vtomske.ru.