На Московской бирже появился спрос на сильно подешевевшие российские акции

В целом, ситуация на финансовом рынке продолжает оставаться нестабильной и индексы по-прежнему в минусе.
К 12:16 по Москве индекс МосБиржи составил 1964,77 пункта (-36,31%), индекс РТС — 727,75 пункта (-40,67%); цены большинства российских акций на «Московской бирже» демонстрируют негативную динамику в пределах 53,8%.
Например, подешевели расписки TCS Group Holding (-53,8%) и OZON (-49,4%), акции «Интер РАО» (-52,5%), Сбербанка (-51,3%), ВТБ (-49,4%).
Некоторые акции, в частности Сбербанка, опустились в цене до многолетних минимумов, в них начали вкладываться инвесторы.
По материалам «Интерфакс».
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.