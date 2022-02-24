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На Московской бирже появился спрос на сильно подешевевшие российские акции

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Рубрика Инвестиции
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В целом, ситуация на финансовом рынке продолжает оставаться нестабильной и индексы по-прежнему в минусе.

К 12:16 по Москве индекс МосБиржи составил 1964,77 пункта (-36,31%), индекс РТС — 727,75 пункта (-40,67%); цены большинства российских акций на «Московской бирже» демонстрируют негативную динамику в пределах 53,8%.

Например, подешевели расписки TCS Group Holding (-53,8%) и OZON (-49,4%), акции «Интер РАО» (-52,5%), Сбербанка (-51,3%), ВТБ (-49,4%).

Некоторые акции, в частности Сбербанка, опустились в цене до многолетних минимумов, в них начали вкладываться инвесторы.

По материалам «Интерфакс».

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