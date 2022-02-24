⚡️ ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от валютных операций

Банк разослал корпоративным клиентам сообщение о новом порядке проведения валютных операций, рекомендовал временно воздержаться от операций в долларах и евро, и заверил, что все сервисы работают без ограничений.

В сообщении банка указано, что в данный момент все операции и сервисы доступны клиентам без ограничений.

«Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем Вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Банке ВТБ», — говорится в сообщении.

При расчетах в валюте банк рекомендует исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США и ЕС, либо ведущих там деятельность, а также их «дочек».

По материалам «РИА Новости».