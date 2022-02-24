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🍔 Продажа еды с доставкой подходит под ПСН

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Рубрика ПСН
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Много лет ФНС и Минфин запрещали применять ЕНВД и ПСН общепиту при реализации продукции с доставкой клиенту на дом. Но теперь мнение фискалов поменялось. Налоговики разрешили применять ПСН.

Об этом ФНС сообщает в письме № СД-4-3/2008@ от 22.02.2022.

ПСН применяется к услугам общественного питания, оказываемых через объекты общепита (с залами обслуживания и без залов).

По ГОСТу 31984-2012 услуги общепита включают, в том числе:

  • доставку продукции и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому;
  • реализацию продукции на вынос.

В этой связи к услугам общепита также может быть отнесена реализация готовой кулинарной продукции или кондитерских изделий на вынос или через доставку.

Это письмо согласовано с Минфином.

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