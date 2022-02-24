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Путин попросил бизнес с пониманием отнестись к ситуации с Украиной. Российским компаниям придётся работать «более энергично и эффективно»

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Рубрика Экономика России
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24 февраля президент России встретился с крупными предпринимателями и топ-менеджерами. На встрече было более 30 участников, в том числе глава «Сбера» Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор VK Владимир Кириенко, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и другие.

Путин попросил российский бизнес с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась из-за военной операции на Украине.

Он призвал бизнес «солидарно работать с правительством в поисках инструментов, которые бы поддерживали производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».

На встрече также говорили, что компании, которые опасаются вторичных санкций и отказываются работать с теми, кто под санкциями, могут наказывать, рассказал Forbes один из её участников. О каком наказании речь, он не уточнил.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, бизнес понимает, что новые санкции буду жёстче всех предыдущих и коснутся многих отраслей. Российским компаниям придётся работать «более энергично и эффективно», искать новых партнёров, развивать импортозамещение, отметил Шохин. Среди других его тезисов:

  • Некоторые решения нужно принимать «уже сейчас». Например, обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестпроектов — в частности, доработать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
  • С учётом санкций против госдолга Шохин предложил дополнительно стимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. Внутренний финансовый рынок «может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом».
  • Минимизировать внешние финансовые рынки может помочь и регулирование цифровых финансовых активов и криптовалют. По цифровым активам законодательство принято, нужно «быстро ввести налоговые режимы». По вопросу криптовалют бизнес поддерживает позицию Минфина и предлагает не затягивать с принятием закона.
  • Россия не закрывается от мировой экономики: бизнес не отказывается от международных договорённостях по общим проектам. Например, по климату или международным правилам налогообложения.

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