Путин попросил бизнес с пониманием отнестись к ситуации с Украиной. Российским компаниям придётся работать «более энергично и эффективно»

24 февраля президент России встретился с крупными предпринимателями и топ-менеджерами. На встрече было более 30 участников, в том числе глава «Сбера» Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор VK Владимир Кириенко, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и другие.

Путин попросил российский бизнес с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась из-за военной операции на Украине.

Он призвал бизнес «солидарно работать с правительством в поисках инструментов, которые бы поддерживали производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».

На встрече также говорили, что компании, которые опасаются вторичных санкций и отказываются работать с теми, кто под санкциями, могут наказывать, рассказал Forbes один из её участников. О каком наказании речь, он не уточнил.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, бизнес понимает, что новые санкции буду жёстче всех предыдущих и коснутся многих отраслей. Российским компаниям придётся работать «более энергично и эффективно», искать новых партнёров, развивать импортозамещение, отметил Шохин. Среди других его тезисов: