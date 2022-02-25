Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💌 При отправке документов в ИФНС ограничение в 5 Мб действует только для простых писем

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Новости ФНС
Версия для печати

Письменное обращение в ФНС должно весить не более 5 мегабайт. Но если сдать документы по 12 типу документооборота, то можно за раз отправить 72 мегабайта.

Разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-3-26/1421@ от 17.02.2022.

Правила формирования транспортных контейнеров при отправке документов налоговикам утверждены приказом ФНС от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@.

Параметры такие:


Показатель


Максимальный объем


Количество файлов в транспортном контейнере


2 500 файлов


Размер транспортного контейнера


72 мегабайта


Размер любого файла в контейнере


60 мегабайт


Исходный объем файла, zip-архив которого содержится в контейнере


1 024 мегабайта


С 1 декабря 2021 года налоговики сильно уменьшили объем передаваемой информации — до 5 мегабайт.

Но это ограничение касается только документооборота типа 02 (обычные письма со сканами).

Если ответ на требование будет формализированный по документообороту 12 типа «Представление», то объем — 72 мегабайта.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить