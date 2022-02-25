💌 При отправке документов в ИФНС ограничение в 5 Мб действует только для простых писем

Письменное обращение в ФНС должно весить не более 5 мегабайт. Но если сдать документы по 12 типу документооборота, то можно за раз отправить 72 мегабайта.
Разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-3-26/1421@ от 17.02.2022.
Правила формирования транспортных контейнеров при отправке документов налоговикам утверждены приказом ФНС от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@.
Параметры такие:
Показатель
Максимальный объем
Количество файлов в транспортном контейнере
2 500 файлов
Размер транспортного контейнера
72 мегабайта
Размер любого файла в контейнере
60 мегабайт
Исходный объем файла, zip-архив которого содержится в контейнере
1 024 мегабайта
С 1 декабря 2021 года налоговики сильно уменьшили объем передаваемой информации — до 5 мегабайт.
Но это ограничение касается только документооборота типа 02 (обычные письма со сканами).
Если ответ на требование будет формализированный по документообороту 12 типа «Представление», то объем — 72 мегабайта.
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