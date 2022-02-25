💌 При отправке документов в ИФНС ограничение в 5 Мб действует только для простых писем

Письменное обращение в ФНС должно весить не более 5 мегабайт. Но если сдать документы по 12 типу документооборота, то можно за раз отправить 72 мегабайта.

Разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-3-26/1421@ от 17.02.2022.

Правила формирования транспортных контейнеров при отправке документов налоговикам утверждены приказом ФНС от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@.

Параметры такие:



Показатель

Максимальный объем

Количество файлов в транспортном контейнере

2 500 файлов

Размер транспортного контейнера

72 мегабайта

Размер любого файла в контейнере

60 мегабайт

Исходный объем файла, zip-архив которого содержится в контейнере

1 024 мегабайта

С 1 декабря 2021 года налоговики сильно уменьшили объем передаваемой информации — до 5 мегабайт.