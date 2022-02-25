Жена не может получить имущественный вычет, указав в форме 3-НДФЛ доходы мужа

Муж и жена — это разные налогоплательщики, каждый сам по себе. Поэтому один из не может получить вычет за другого.
Указывать в своей декларации доходы мужа нельзя.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-09/6801 от 02.02.2022.
Если у жены в прошлом году не было доходов (например, она была в декрете), то она может получить свой вычет позднее, когда начнет снова работать. Право на получение вычета остается, и оно не ограничено тремя годами.
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