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Рубль укрепился после поддержки финрынка Центробанком

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Рубрика Экономика России
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Рубль немного отыграл у доллара и евро с начала торгов в пятницу 25 февраля после валютных интервенций Центробанка.

Курс доллара упал на 1,15 рубля (1,15%), до 84,1 рубля по состоянию на 7:34 мск, по данным Московской биржи. Курс евро снизился на 1,16 рубля (1,2%) — до 94,05 рубля.

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