Рубль укрепился после поддержки финрынка Центробанком

Рубль немного отыграл у доллара и евро с начала торгов в пятницу 25 февраля после валютных интервенций Центробанка.
Курс доллара упал на 1,15 рубля (1,15%), до 84,1 рубля по состоянию на 7:34 мск, по данным Московской биржи. Курс евро снизился на 1,16 рубля (1,2%) — до 94,05 рубля.
Читайте также: ЦБ стабилизирует экономику из-за новых санкций. Дефолта не будет, считает эксперт.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.