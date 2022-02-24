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ЦБ стабилизирует экономику из-за новых санкций. Дефолта не будет, считает эксперт

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Рубрика Банки
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ЦБ продает валюту и расширяет список надежных ценных бумаг чтобы стабилизировать финансовый рынок.

Среди мер — валютные интервенции, расширение ломбардного списка.

Валютные интервенции — это когда ЦБ массово продает иностранную валюту для поддержания рубля. Ломбардный список — перечень ценных бумаг, которые ЦБ согласен брать в залог, выдавая кредиты коммерческим банкам. Иными словами, регулятор считает эти ценные бумаги наиболее надежными.

Прокомментировала Лариса Ковальчук, депутат Ямашинского сельского поселения от Партии Роста, индивидуальный предприниматель в сфере консалтинга.

«Действия ЦБ в данном случае направлены на стабилизацию ситуации. Они логичны и последовательны. США и ЕС в связи с последними действиями России, решили применить санкции к российской экономике. Это означает, что у иностранных резидентов, имеющих на балансе облигации РФ (ОФЗ), могут возникнуть серьезные проблемы, и есть опасность, что они начнут массово продавать бумаги, в свою очередь это вызовет панику и различные негативные последствия, как для бюджета страны, так и для экономики».

По ее словам, на валютном рынке тоже могут быть проблемы, так как скачки курса могут повлиять на банковскую систему.

«В связи с этим ЦБ зафиксировал обменный курс и стоимость ценных бумаг по состоянию на 18 февраля, что обеспечит бесперебойную работу банковской системы и крупных предприятий» — указывает эксперт.

При этом эксперт обращает внимание на объем российских заимствований. Объемы золотовалютных резервов, ФНБ, резервов Минфина значительно превышают долги по облигациям. И потому дефолт нашей экономике точно не грозит

«Однако, это не значит, что можно пускать ситуацию на самотек и допускать панику» — подытожила Лариса Ковальчук.

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