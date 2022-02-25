На ММВБ ввели специальный режим торгов. Торги на СПБ бирже начнутся в 17:00

Московская биржа в 10:16 по Мск начала проводить дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам. Проведение аукциона вызвано ростом Индекса Мосбиржи на 15%.

Дискретный аукцион — это специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов. Мосбиржа со вчерашнего дня периодически приостанавливает торги из-за резкого падения котировок.

Дискретные аукционы проводятся:

для всех акций и депозитарных расписок в случае отклонения Индекса IMOEX свыше ±15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

для отдельной акции или депозитарной расписки из списка ценных бумаг для расчета Индекса IMOEX (в случае отклонения текущей цены одной ценной бумаги свыше ±20% от цены закрытия предыдущего дня).

Каждая серия дискретного аукциона будет проходить 30 минут, они состоят из трех аукционов каждая длительностью по 10 минут.

По материалам пресс-релиза Мосбиржи.