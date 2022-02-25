Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

На ММВБ ввели специальный режим торгов. Торги на СПБ бирже начнутся в 17:00

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Московская биржа в 10:16 по Мск начала проводить дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам. Проведение аукциона вызвано ростом Индекса Мосбиржи на 15%.

Дискретный аукцион — это специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов. Мосбиржа со вчерашнего дня периодически приостанавливает торги из-за резкого падения котировок.

Дискретные аукционы проводятся:

  • для всех акций и депозитарных расписок в случае отклонения Индекса IMOEX свыше ±15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.
  • для отдельной акции или депозитарной расписки из списка ценных бумаг для расчета Индекса IMOEX (в случае отклонения текущей цены одной ценной бумаги свыше ±20% от цены закрытия предыдущего дня).

Каждая серия дискретного аукциона будет проходить 30 минут, они состоят из трех аукционов каждая длительностью по 10 минут.

По материалам пресс-релиза Мосбиржи.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить