На ММВБ ввели специальный режим торгов. Торги на СПБ бирже начнутся в 17:00

Московская биржа в 10:16 по Мск начала проводить дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам. Проведение аукциона вызвано ростом Индекса Мосбиржи на 15%.
Дискретный аукцион — это специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов. Мосбиржа со вчерашнего дня периодически приостанавливает торги из-за резкого падения котировок.
Дискретные аукционы проводятся:
- для всех акций и депозитарных расписок в случае отклонения Индекса IMOEX свыше ±15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.
- для отдельной акции или депозитарной расписки из списка ценных бумаг для расчета Индекса IMOEX (в случае отклонения текущей цены одной ценной бумаги свыше ±20% от цены закрытия предыдущего дня).
Каждая серия дискретного аукциона будет проходить 30 минут, они состоят из трех аукционов каждая длительностью по 10 минут.
По материалам пресс-релиза Мосбиржи.
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