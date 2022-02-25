Все операции без ограничений, банк готов к любым ситуациям. Тинькофф-банк успокоил клиентов

Тинькофф-банк разослал клиентам письма, в которых пишет, что все системы работают штатно, операции проводятся без ограничений, банк готов к любым кризисным ситуациям. Приоритетом банк назвал поддержку клиентов и защиту их интересов.
«Этим письмом хотим напомнить, что в любой ситуации мы прежде всего сфокусированы на поддержке вас, как клиента, и защите ваших интересов. Мы полностью готовы к любым кризисным ситуациям, все системы Тинькофф работают в штатном режиме, операции наших клиентов — физических и юридических лиц — проводятся без каких-либо ограничений. Тинькофф является системно значимым банком и располагает огромным запасом ликвидности и капиталом» — сказано в тексте письма.
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