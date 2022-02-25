Клиенты Сбера могут пользоваться картами за рубежом

Клиенты Сбербанка могут обменивать валюту и пользоваться картами Visa и Mastercard. Им также будут доступны операции за рубежом, сообщили в банке.

Средства на валютном счете будут доступны по первому требованию, заверили в банке.

Накануне США объявили о введении санкций против «Сбера» с 26 марта.