Клиенты Сбера могут пользоваться картами за рубежом

Клиенты Сбербанка могут обменивать валюту и пользоваться картами Visa и Mastercard. Им также будут доступны операции за рубежом, сообщили в банке.
Средства на валютном счете будут доступны по первому требованию, заверили в банке.
Накануне США объявили о введении санкций против «Сбера» с 26 марта.
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