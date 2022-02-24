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⚡️ Сбер попал под санкции США. Вместе с ним Совкомбанк и ВТБ

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Рубрика Банки
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Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших российских банков. В их числе — Сбер, ВТБ, «Открытие», Газпробманк, Совкомбанк, Новикомбанк.

Это означает, что все активы этих банков в США будут заморожены.

О новых санкциях против России объявил президент США Джо Байден. Как пишут «Ведомости», попадание в санкционный список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы.

«Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики», — считает Байден.

Впрочем, в ВТБ уже написали, что готовы к любому развитию событий:

«Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе — номинированных в долларах США и евро», — сказано в заявлении банка 24 февраля.

А в Сбере написали так:

«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций.»

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