ФНС будет массово аннулировать декларации, которые сдавали через ЭЦП центров, лишенных аккредитации?

Удостоверяющие центры, в том числе «Солар», «Омега», «Прогресс» лишились аккредитации еще в прошлом году, но они продолжали выдавать ЭЦП. Декларации, подписанные ЭЦП этих центров, будут аннулировать.

ФНС провела ВКС с территориальными инспекциями, на котором были озвучены такие решения.

Аккредитация указанных УЦ завершилась в прошлом году (пишут, что 01.07.2021, но на самом деле в другие даты). По мнению налоговиков, они выпускали ЭЦП задним числом. А ряд деклараций с электронными подписями из этих центров некоторые лица умудрились сдать даже после 1 января 2022.

В итоге, все декларации за прошлый год с ЭЦП этих центров будут аннулированы. А лица, которые их сдавали, ждут разрывы, комиссии и доначисления.

Срок аннулирования еще не определен, но скорее всего это будет сделано в ближайшее время.

По материалам телеграм-канала «Налоговый инспектор».

Вот что пишут о «Солар» в интернете:

А вот что пишут о «Прогрессе»

На сайте Минцифры есть специальный перечень (есть во вложении), и они все там.

У ООО «МЦСП-ГРУПП» (УЦ «Прогресс») аккредитацию досрочно прекратили 09.08.2021 .

. У ООО «Солар» аккредитацию досрочно прекратили 20.12.2021 .

. У ООО «Омега» аккредитацию отозвали 15.12.2021.