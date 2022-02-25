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ФНС будет массово аннулировать декларации, которые сдавали через ЭЦП центров, лишенных аккредитации?

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Рубрика НДС
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Удостоверяющие центры, в том числе «Солар», «Омега», «Прогресс» лишились аккредитации еще в прошлом году, но они продолжали выдавать ЭЦП. Декларации, подписанные ЭЦП этих центров, будут аннулировать.

ФНС провела ВКС с территориальными инспекциями, на котором были озвучены такие решения.

Аккредитация указанных УЦ завершилась в прошлом году (пишут, что 01.07.2021, но на самом деле в другие даты). По мнению налоговиков, они выпускали ЭЦП задним числом. А ряд деклараций с электронными подписями из этих центров некоторые лица умудрились сдать даже после 1 января 2022.

В итоге, все декларации за прошлый год с ЭЦП этих центров будут аннулированы. А лица, которые их сдавали, ждут разрывы, комиссии и доначисления.

Срок аннулирования еще не определен, но скорее всего это будет сделано в ближайшее время.

По материалам телеграм-канала «Налоговый инспектор».

Вот что пишут о «Солар» в интернете:

1

А вот что пишут о «Прогрессе»

у

На сайте Минцифры есть специальный перечень (есть во вложении), и они все там.

  • У ООО «МЦСП-ГРУПП» (УЦ «Прогресс») аккредитацию досрочно прекратили 09.08.2021.
  • У ООО «Солар» аккредитацию досрочно прекратили 20.12.2021.
  • У ООО «Омега» аккредитацию отозвали 15.12.2021.

Автор поста указывает одну дату отзыва — 1 июля 2021 года, но как видим, аккредитацию у каждого из них отозвали в другие даты.

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