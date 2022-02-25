МКБ: карты работают по России и за рубежом, сервисы доступны, ограничений по наличке и валюте нет

МКБ, как и остальные банки, попавшие под санкции, рассказал, в каком режиме продолжит работу.
Ограничения не влияют на работу МКБ. Клиентам доступны все привычные продукты и сервисы, в том числе операции по картам и переводы денег. Отделения, банкоматы, мобильный банк также работают в обычном режиме.
Как работают карты?
Карты МКБ всех платежных систем работают, как обычно – как на территории России, так и за границей. Вы можете совершать все необходимые вам операции – снимать или вносить деньги, оплачивать покупки, погашать кредиты. Также продолжат работать сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.
Как работает мобильный банк?
Все мобильные приложения и платежные сервисы МКБ работают в обычном режиме. Вы можете скачать наши приложения в AppStore, Google Play и пользоваться всеми функциями.
Что с платежами?
Ничего не меняется, все переводы и платежи работают в обычном режиме.
Я нахожусь за границей. Могу ли я воспользоваться картой МКБ для снятия наличных/оплаты услуг?
Да, конечно, никаких ограничений в работе карт МКБ за границей нет.
Есть ли ограничения на снятие средств в рублях или валюте?
Никаких ограничений нет.
Есть ли изменения в работе с юридическими лицами?
Нет, обслуживание юридических лиц ведется в обычном режиме.
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