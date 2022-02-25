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МКБ: карты работают по России и за рубежом, сервисы доступны, ограничений по наличке и валюте нет

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Рубрика Банки
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МКБ, как и остальные банки, попавшие под санкции, рассказал, в каком режиме продолжит работу.

Ограничения не влияют на работу МКБ. Клиентам доступны все привычные продукты и сервисы, в том числе операции по картам и переводы денег. Отделения, банкоматы, мобильный банк также работают в обычном режиме. 

Как работают карты?  

Карты МКБ всех платежных систем работают, как обычно – как на территории России, так и за границей. Вы можете совершать все необходимые вам операции – снимать или вносить деньги, оплачивать покупки, погашать кредиты. Также продолжат работать сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. 

Как работает мобильный банк?

Все мобильные приложения и платежные сервисы МКБ работают в обычном режиме. Вы можете скачать наши приложения в AppStore, Google Play и пользоваться всеми функциями.

Что с платежами?

Ничего не меняется, все переводы и платежи работают в обычном режиме.

Я нахожусь за границей. Могу ли я воспользоваться картой МКБ для снятия наличных/оплаты услуг?

Да, конечно, никаких ограничений в работе карт МКБ за границей нет.

Есть ли ограничения на снятие средств в рублях или валюте?

Никаких ограничений нет.

Есть ли изменения в работе с юридическими лицами?

Нет, обслуживание юридических лиц ведется в обычном режиме.

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