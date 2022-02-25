Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ПСБ: мобильные приложения перестанут работать, наличка без ограничений

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

ПСБ, как и остальные банки, попавшие под санкции, дал разъяснения по своей работе.

Что будет с вкладом в рублях?

Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются, ПСБ исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.

Работают ли банкоматы?

Банкоматы ПСБ работают в штатном режиме.

Карта Visa/Mastercard будет работать в России?

На всей территории России никаких ограничений по картам Visa/Mastercard у ПСБ нет. Как и раньше, будут доступны все операции снятия наличных в банкоматах и проведения безналичных оплат по этим картам.

Карта Visa/Mastercard будет работать за границей?

При использовании карт на территории иностранных государств возможны ограничения. Если в настоящее время вы находитесь за рубежом или собираетесь в зарубежную поездку, ознакомьтесь с памяткой. Лучше заранее до поездки снять наличные средства в иностранной валюте.

Будут ли работать сервисы ApplePay, GooglePay, SamsungPay?

Мобильные платежные сервисы ApplePay, GooglePay и SamsungPay перестанут работать в ближайшее время.

Пользуйтесь вашими пластиковыми картами ПСБ в любых торговых точках на территории России, в которых вы привыкли платить с помощью этих сервисов.

Также банк предлагает альтернативный способ бесконтактной оплаты по картам «Мир» на базе приложения MirPay (доступно для устройств, работающих на мобильной операционной системе Android). Подробнее о том, как установить MirPay.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить