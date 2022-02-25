ПСБ: мобильные приложения перестанут работать, наличка без ограничений

Что будет с вкладом в рублях?
Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются, ПСБ исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.
Банкоматы ПСБ работают в штатном режиме.
На всей территории России никаких ограничений по картам Visa/Mastercard у ПСБ нет. Как и раньше, будут доступны все операции снятия наличных в банкоматах и проведения безналичных оплат по этим картам.
При использовании карт на территории иностранных государств возможны ограничения. Если в настоящее время вы находитесь за рубежом или собираетесь в зарубежную поездку, ознакомьтесь с памяткой. Лучше заранее до поездки снять наличные средства в иностранной валюте.
Мобильные платежные сервисы ApplePay, GooglePay и SamsungPay перестанут работать в ближайшее время.
Пользуйтесь вашими пластиковыми картами ПСБ в любых торговых точках на территории России, в которых вы привыкли платить с помощью этих сервисов.
Также банк предлагает альтернативный способ бесконтактной оплаты по картам «Мир» на базе приложения MirPay (доступно для устройств, работающих на мобильной операционной системе Android). Подробнее о том, как установить MirPay.
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