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Китай временно прекратил закупать российскую нефть

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Рубрика Экономика России
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Китайские компании приостановили закупки российской нефти, которую им доставляют по морю из дальневосточных портов.

Проблемы связаны с отказами зарубежных банков открывать аккредитивы для покупателей российской нефти из-за санкций.

Китайские нефтетрейдеры ожидают, что ситуация с финансированием поставок и проведением платежей прояснится в ближайшие дни. Вчера Министерство иностранных дел Китая заявило, что КНР не планирует немедленных нефтяных интервенций.

По материалам Bloomberg.

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