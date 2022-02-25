Китай временно прекратил закупать российскую нефть

Китайские компании приостановили закупки российской нефти, которую им доставляют по морю из дальневосточных портов.
Проблемы связаны с отказами зарубежных банков открывать аккредитивы для покупателей российской нефти из-за санкций.
Китайские нефтетрейдеры ожидают, что ситуация с финансированием поставок и проведением платежей прояснится в ближайшие дни. Вчера Министерство иностранных дел Китая заявило, что КНР не планирует немедленных нефтяных интервенций.
По материалам Bloomberg.
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