⚡️ Карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с ApplePay и GooglePay

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay, сообщили в Центробанке.

Карты банков, попавших под западные санкции, работают и будут работать на территории РФ без ограничений. Средства клиентов на счетах полностью доступны.

При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay. Но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории РФ.