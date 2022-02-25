Российские программы для ЭВМ можно будет амортизировать с коэффициентом 3

Введут ускоренную амортизацию российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское программное обеспечение.

В Госдуму внесен законопроект.

Поправки вносят в статью 259-3 НК.

К основной норме амортизации можно будет применять специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении следующих объектов: НМА, являющихся исключительными правами на программы для ЭВМ и БД, включенные в единый реестр российских программ;

ОС, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

При этом если компания самостоятельно определяет срок полезного использования ПО, то специальный коэффициент не применяется.

То есть компания может выбирать между двумя механизмами, позволяющими снизить налоговую базу по налогу на прибыль: