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⚡ Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступили с совместным заявлением

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Рубрика Банки
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Банки, попавшие под западные санкции, заверили клиентов, что обеспечат беспребойную работу финансового рынка.

В Сбере, ВТБ, Альфа-Банке и «Открытии» указали, что они работают в штатном режиме и делают все возможное, чтобы спокойно пройти период нестабильности. 

«Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы».

Также в банках предостерегли от необдуманных действий и просят искать информацию для принятия решений только от официальных источников: на интернет-площадках банков, на горячих линиях, а также от сотрудников отделений.

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