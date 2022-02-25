Для продовольственных товаров хотят ввести торговые надбавки не более 10%

В закон об основах госрегулирования торговой деятельности предложили внести поправки, которые ограничат рост торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров не более, чем на 10%.
Законопроект внесли в Госдуму.
Как пишут авторы инициативы, цены на продовольственные товары заметно выросли. Например, цена продовольственной корзины с января 2021-го по январь 2022 года выросла на 1039,8 рубля (на 14,1%). Рост цен за 2021 год на такие продукты, как капуста, составил — 146,3%, картофель — 51,2%, курица — 21,8%, морковь — 23,8%, хлеб — 10,2%,
По мнению депутатов, это происходит из-за наценок посредников и торговых сетей. По данным ФАС, она составляет от 50 до 100%.
Поправками предлагают дополнить Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» нормой, которая установит для отдельных видов социально значимых продуктов торговую надбавку к отпускным ценам не более 10 процентов.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.